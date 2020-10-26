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На Всероссийском Форуме центров «Точка роста» обсудят актуальные проблемы школы
Для педагогов и всех заинтересованных в развитии образования будет организовано 7 сессий.
- Модернизация системы образования школ сельской местности и малых городов: проблемы и эффективные региональные практики
- Конструирование образовательного процесса в условиях интеграции урочной, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования
- Актуальные проблемы содержания и технологии воспитания в современной школе
- Новые подходы к содержанию и преподаванию школьного курса ОБЖ, повышение информационной, личной и психологической безопасности школьников
- IT-технологии как сквозной инструмент междпредметной деятельности
- Урок технологии в новом формате: региональные практики и обобщение опыта
-Специфика освещения деятельности образовательных организаций в СМИ и социальных медиа
В Пермском крае в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России, открылся 21 центр «Точка роста» в 20 территориях. Здесь могут учиться не только дети школ, на базе которых организованы центры, но и ребята из близлежащих населенных пунктов. Благодаря открытию центров планируется развивать сетевое взаимодействие образовательных учреждений. Ежегодно дополнительные компетенции и навыки будут получать более 14 тысяч школьников.
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