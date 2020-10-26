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За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 155 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 734. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,14 (на 25 октября – 1,14).
Из 155 новых инфицированных – 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 30 человек, 60 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 5 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 380 человек. Еще 250 человек скончались от сопутствующих заболеваний.
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