Глава Перми проинспектировал ход реконструкции набережной

Сезон реконструкции пермской набережной практически завершен. Качество проинспектировал глава города. Все основные работы по капитальным сооружениям закончены, дело остается за малым.Москвичка Екатерина в Перми бывает нечасто, сюда приезжает к друзьям. Несмотря на непогоду, решено было посетить именно набережную. Ее преображение девушку удивило.Екатерина Полякова: "Детские площадки, скульптуры музыкальные. Все очень хорошо, благоустроено и чистенько".Как продвигается благоустройство набережной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проинспектировал глава Перми Дмитрий Самойлов. Осмотр начался с лаунж-зоны. Она уже готова. Здесь разместились светодиодные качели, шезлонги, необычные лавочки. Готовы лекционный павильон и освещение.В минувшие выходные здесь высадили часть деревьев, которые будут украшать территорию новой набережной.Остальные 32 дерева посадят уже по весне. Свои очертания уже приобрел и амфитеатр на 1800 мест. Здесь останется только устроить сиденья для зрителей. Полным ходом идут работы от Коммунального моста до Порта Пермь. Эта зона будет спортивной.Основная часть модуля уже подготовлена. Здесь уже построили спортивное кафе и павильон для купания «моржей». Залиты площадки для мини-футбола, волейбола, кроссфита и тенниса.Денис Останин руководитель компании «ТехДорГрупп»: "Предстоит на следующий год выполнить работы по устройству резинового покрытия на беговой дорожке, протяженностью 1 км 300 метров, устройство покрытия на спортивных площадках".Все основные работы по капитальным сооружениям закончены, так что дело остается за малым.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Дела идут нормально, в плановом режиме. Нет сомнений, что полностью вся набережная пермская, главная от порта грузового до Перми-1, в следующем году будет полностью открыта и доступна для жителей города".Последние штрихи - монтаж недостающих элементов - начнут вносить уже в следующем году. Срок выполнения работ - сентябрь 2021. Но есть вероятность, что использовать спортивную и лаун- зону пермяки смогут раньше.