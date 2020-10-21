Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства

Все больше напоминает панику - пермские соцсети заполонили тревожные сообщения о растущем дефиците популярных противовирусных препаратов. Более того, люди пишут о невозможности купить простой градусник. Провизоры на это отвечают: виной всему искусственный ажиотаж, стремление людей закупить лекарства впрок. Впрочем, проблемы это не отменяет.Наталья Деева: "Антибиотики – это не гречка".С этим не поспоришь, но купить антибиотики оказалось не менее сложно, чем эту крупу во времена «гречневой паники». Маме Натальи поставили диагноз «пневмония», но найти лекарства помогла только публикация в Фейсбуке.Наталья Деева: "Я просто написала крик о помощи, люди откликнулись и помогли мне — я нашла эти лекарства. Но в целом это не решает проблему, её надо решать — антибиотиков в городе просто нет".Со списком самых востребованных антибиотиков и противовирусных отправляемся в аптеки.Есть ли у вас Азитромицин?— Есть.-Левофлоксацин?- Только на индивидуальный заказ пока.-Арбидол?- Арбидола нет, но есть аналог.-А с чем связано?- Не успевают на склад поставки прийти. Очень много идёт наплыв. Напугали людей так, что даже те, кто не болеют, это всё хотят. А кому нужно, им не хватает. Те, «кому нужно», готовы искать везде: в приложениях всё чаще надпись «товар закончился». Сверхзадачей стало купить даже обычный градусник.В наличии — за 400, 500 и 600 рублей. В соцсетях — народный гнев, который усиливается на фоне отсутствия официальных заявлений. Запрос отправлен в Росздравнадзор— ответа пока нет. Повлиять на ситуацию может и антимонопольная служба, но только после жалоб людей на отсутствие лекарства или завышенную цену.Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России: "Для того чтобы мы начали полномасштабную проверку по вашему обращению, рекомендуем указать наименование аптеки, где пытались приобрести лекарство или градусник. Второй вариант, когда мы можем принять меры антимонопольного реагирования, это установление факта сговора на товарном рынке — например, когда аптеки договорились синхронно поднять цены". Но дело не только в отсутствии лекарств — многие скупают их бездумно.Протокол лечения сначала появился в больницах, теперь его активно рассылают в соцсетях соседям, друзьям и знакомым. Один и тот же список с одними и теми же лекарствами облетел сотни пермяков. И это также повлияло на ажиотаж в аптеках.Такое поведение объяснимо эмоциями и страхом заболеть — говорит психолог Николай Стрелков.Николай Стрелков, психолог: "Все бегут куда-то, и я побегу — зачем, не знаю, но раз все бегут, я побегу вместе с ними. И в такой ситуации, если человек где-то услышал, что ты можешь оказаться без жизненно необходимых антибиотиков, тут же люди бегут и быстро наполняют себя этими запасами, как белки перед наступающей зимой — авось, пригодится". Впрочем, проблемы это не отменяет — люди не могут купить препараты, назначенные врачом. Судя по растущему дефициту лекарств в аптеках, поможет справиться с ним разве что «пинок сверху».