Послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края можно посмотреть онлайн

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В четверг, 22 октября, в 10:00 ежегодное послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края. Дмитрий Махонин представит основные параметры и приоритеты проекта бюджета Пермского края на период 2021-2023 гг.
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь», сайте Законодательного Собрания Пермского края, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.

Опубликовано: 20.10.2020 в 14:48 в рубрике - Вести Пермь

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