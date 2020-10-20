← Сколько денег потеряли россияне в период самоизоляции
Пионеры-вампиры: вышел первый трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова →
Послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края можно посмотреть онлайн
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь», сайте Законодательного Собрания Пермского края, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сколько денег потеряли россияне в период самоизоляции
В Прикамье планируют создать региональный ресурсный центр поиска пропавших людей
В Перми добавлены рейсы на 8 автобусных маршрутах
В "Ростелеком" рассказали о виртуальной телефонии, удаленных рабочих местах и видеонаблюдении
В выходные закроют движение на участке улицы Героев Хасана
Пермских первоклассников посвятили в гимназисты
В Перми выберут лучшего тренера
Главврач больницы устроил разнос подчинённым, отказывающим пациентам в госпитализации
Гипермаркеты не будут обслуживать покупателей без масок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
Добавить комментарий: