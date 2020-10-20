В "Ростелеком" рассказали о виртуальной телефонии, удаленных рабочих местах и видеонаблюдении

Представители компании «Ростелеком» рассказали о продуктах для бизнеса, которые могут ощутимо облегчить работу. Например, виртуальная телефония, когда общение организовано через интернет, с возможностью переадресации, распределения и записи звонков. Кроме того, популярность среди предпринимателей набирает услуга 8-800 - организация круглосуточной, бесплатной для клиента услуги.Евгений Белозёров, директор по развитию Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В Пермском крае услугой 8-800 пользуются порядка двух с половиной тысяч клиентов, это компании банковской сферы, онлайн продаж, услуги. Если посмотреть на динамику с начала 2020 года, то рост рынка в Пермском крае составил семь процентов".Кроме того, компаниям предлагают переводить и обслуживать удалённые рабочие места в виртуальных центрах обработки данных. Это позволяет предпринимателям создавать IT-инфраструктуру, не погружаясь в технологические сложности и не выделяя отдельных помещений для этого.Ещё одна позиция, по которой фиксируется рост интереса на 20 процентов с начала этого года - организация видеонаблюдения. До 20 декабря владельцы предприятий среднего и малого бизнеса могут установить камеры на тестовый бесплатный период в 30 дней. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку, настройку и обучение сотрудников. Александра Лещёва, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»: "Переоценить необходимость видеонаблюдения, наверное, невозможно - примеров можно привести большое количество, и все они из жизни, и все они связаны не только с удобством, но и с безопасностью жизнедеятельности нас в первую очередь".