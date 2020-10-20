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В выходные закроют движение на участке улицы Героев Хасана
Эти ограничения станут последними в череде значительных перекрытий участка улицы Героев Хасана в этом году. В результате подрядчиком будут закончены все необходимые работы по переустройству сетей газораспределения, что позволит в дальнейшем уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих районов.
В связи с закрытием участка улицы будут изменены некоторые автобусные маршруты, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.
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