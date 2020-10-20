Пермских первоклассников посвятили в гимназисты

Пермских первоклассников, обучающихся в соответствующих учреждениях, посвятили в гимназисты. Церемония обросла яркими и незабываемыми традициями.Сейчас у этих ребятишек только начало пути. Позади два месяца учёбы, новые впечатления, друзья и первые предпочтения первоклашек среди предметов.Сегодняшняя встреча - старт недели, посвящённой дню рождения второй гимназии, центральное событие - посвящение в гимназисты. Эта традиция берёт начало с момента основания в 1991 году - в большом зале ребята клянутся и знания осваивать, и дух закалять.Людмила Суханова, директор гимназии № 2: "Надеемся, что у нас всё получится вместе, вместе с учениками, вместе с родителями, вместе с учителями. Тогда будет тот сплав, который нужен, и выпускниками мы будем гордиться, а они будут гордиться, что они проучились в гимназии № 2". На левую сторону жилетки или сарафана нужно будет пришить шеврон - такой теперь есть у каждого первоклассника - герб гимназии. В этом году текст клятвы напечатали для каждого ученика.Светлана Секацкая, учитель: "На долгую память, это будет через несколько лет - посмотреть и вспомнить очень приятно, потому что день этот всегда очень ответственный". Что касается пожеланий, их звучит много - от старшеклассников, учителей. Видеопоздравление ребятам прислал и выпускник 1992 года, а ныне преподаватель МГУ Борис Котомцев. Ещё для вновь испечённых гимназистов приготовили викторины и концертные номера.Есть в гимназии музей, посвящённый истории учебного заведения. Здесь хранится книга посвящения, рядом в сундучке - заветные мечты первоклассников. Когда придёт время выпускаться, можно будет открыть, посмотреть и вспомнить эти дни.И неслучайно во время церемонии можно было наблюдать целый поднос желудей. Каждый первоклассник забрал их себе, чтобы вместе со своими близкими вырастить саженцы, принести их в следующем году на тридцатилетний юбилей гимназии и посадить около здания. Высадка деревьев - это тоже одна из традиций, которую здесь стараются соблюдать.