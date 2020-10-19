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Глава Прикамья рассказал о мерах по стабилизации ситуации с коронавирусом
"С завтрашнего дня разворачиваем 350 дополнительных коек на базе Городской больницы №2 им. Граля. В корпусе будет работать аппарат КТ и два рентгена для постановки диагноза. С субботы семиэтажный корпус Клинической больницы Свердловского района (бывшая ГКБ №3) перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом. 167 новых коек, круглосуточный работающий аппарат компьютерной томографии. Всего для КТ-диагностики будут работать 7 аппаратов в Перми и еще 8 в других территориях края. Закупили 201 новый аппарат ИВЛ. К концу месяца в медучреждениях края будут работать 706 ИВЛ", - написал Дмитрий Махонин.
Кроме того, по словам Дмитрия Махонина, краевые власти запросили у федерального центра 3 аппарата КТ и 30 машин скорой помощи. Ранее в Пермь поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Это позволит лаборатории делать в два раза больше тестов в сутки. Губернатор также сообщил, что к работе планируется привлечь студентов-медиков. "Поручил краевому Минпромторгу проработать вопрос с переводом работающих людей старше 60 лет на удаленку. Ужесточаем контроль соблюдения карантинных мер и масочного режима в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. С сегодняшнего дня на «Управляем вместе» можно сообщить о подобных нарушениях", - отметил Дмитрий Махонин.
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