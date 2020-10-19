← С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом →
Волонтёры против ВИЧ
Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом начал подготовку волонтёров с 2004 года. В основу краевой программы обучения заложен принцип «равный равному», поскольку к информации, полученной от своих сверстников, люди относятся с большим доверием и вниманием. Курс состоит из 6 занятий. Используются активные формы обучения – ролевые игры, ситуативные задачи, дискуссии, просмотр и обсуждение видеороликов. С обученными группами волонтёров поддерживается связь, проводятся бейн-ринги, КВНы, другие мероприятия, оказывается методическая помощь.
Сейчас Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом проводится подготовка волонтёров в колледжах г. Перми (студенты ППК «Оникс») и в г. Кудымкаре (студенты общежитий). Волонтеры не только приобретают знания и обучаются навыкам здорового поведения, но и самое важное - передают полученную информацию среди сверстников в неформальной обстановке.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте
На трассе Кунгур-Соликамск произошло лобовое столкновение автомобилей
Два пермяка застряли на "Колесе обозрения"
В Перми подводят итоги благоустройства и уличного ремонта
В Перми мебельная фабрика согласилась продать новый кухонный гарнитур за половину стоимости
В Прикамье вдвое увеличено количество операторов общекраевой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции
Пермский политехнический университет переходит на смешанное обучение
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.10.2020
Добавить комментарий: