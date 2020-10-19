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Волонтёры против ВИЧ

Сегодня в Пермском крае с ВИЧ живут более 30,5 тысяч человек. Еженедельно их ряды пополняют около 40 выявленных. Единственным механизмом, способным остановить эпидемию СПИДа, как считает академик РАН Вадим Покровский, остаётся профилактика.Одна из самых эффективных её форм – обучение молодежи азам профилактики ВИЧ-инфекции, как наиболее подверженной риску заражения ВИЧ-инфекцией.
Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом начал подготовку волонтёров с 2004 года. В основу краевой программы обучения заложен принцип «равный равному», поскольку к информации, полученной от своих сверстников, люди относятся с большим доверием и вниманием. Курс состоит из 6 занятий. Используются активные формы обучения – ролевые игры, ситуативные задачи, дискуссии, просмотр и обсуждение видеороликов. С обученными группами волонтёров поддерживается связь, проводятся бейн-ринги, КВНы, другие мероприятия, оказывается методическая помощь.
Сейчас Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом проводится подготовка волонтёров в колледжах г. Перми (студенты ППК «Оникс») и в г. Кудымкаре (студенты общежитий). Волонтеры не только приобретают знания и обучаются навыкам здорового поведения, но и самое важное - передают полученную информацию среди сверстников в неформальной обстановке.

Опубликовано: 19.10.2020 в 11:49 в рубрике - Вести Пермь

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