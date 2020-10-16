В Перми осужден дистанционный мошенник, обвиняемый в 26 преступлениях

Кировский районный суд признал виновным мужчину 1993 года рождения, обвиняемого в совершении 26 преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».Установлено, что гражданин осуществлял противоправную деятельность с лета прошлого года. На интернет-площадках он предлагал аренду жилья, либо продавал вездеходы и другую технику по низкой цене. Фактически же никакого имущества он не имел. При этом он требовал предоплату от 10 до 70 тысяч рублей. В качестве гарантии отправлял покупателям фиктивные накладные с поддельными печатями реально существующих фирм. После перевода ему денежных средств переставал выходить на связь с потерпевшими."В общей сложности ущерб составил около полумиллиона рублей. Потерпевшими признаны как жители Пермского края, так и других субъектов Российской Федерации. Зимой этого года он был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Ранее он был судим за разбой, угон, кражу и мошенничество. Обвиняемый полностью признал вину. В ходе следствия он содержался под стражей," - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Злоумышленник заключил со следствием досудебное соглашение. Дело в отношении него рассматривали в особом порядке. Сегодня Кировский районный суд г. Перми признал мужчину виновным в совершении 15 преступлений и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.