Волки держат в страхе посёлок Тукачёво

Лесной поселок Тукачёво в Коми-Пермяцком округе атаковали волки. Десять собак и несколько овец бесследно исчезли. Каждую ночь слышен вой. Свои дома местные охотники защитить еще в силах, а настигнуть стаю в лесу – возможности нет – не сезон.Буяну было всего 5 месяцев. Его хозяйка Татьяна Дорош вместе с родными пыталась найти хотя бы следы. Но не смогла. Ни у кого в поселке нет сомнений, что щенка утащили волки.Татьяна Дорош, житель посёлка Тукачёво: "Слышу кто-то запищал у меня сразу мысли, что это моя собака. Утром встали - собаки нет".С начала осени в Тукачёво пропало уже 10 собак и пара овец. Последних так мало только потому, что они, как правило, ночуют за дверью, в овчарнях. А псы остаются охранять на улице. Волчий вой слышен чуть ли не каждую ночь. Хищники попадались уже и на глаза местным. Как минимум три разные особи. В темное время суток теперь в поселке не гуляет даже молодежь.Светлана Калина, житель посёлка Тукачёво: "Страшно сейчас за собак своих. Очень страшно, мы на ночь калитку закрываем на крючок, чтобы она не выходила".Для жителей Тукачёво волки не являются экзотикой. Поселок ведь стоит посреди леса. Но раньше такого не было никогда, чтобы хищники свободно гуляли по улицам. Пока решено отпугивать их светом. Ирина Вакина, специалист территории посёлка Тукачёво, администрации Юсьвинского муниципального округа: "Было решено, что уличное освещение будет у нас включаться с полпятого утра, а вечером будет отключение в час ночи".Местные охотники, у некоторых из которых есть лицензия на отстрел волков, пока бессильны что-либо сделать. В траве следов не найти.По словам сотрудников администрации, уже создана бригада охотников, но пока к добыче они еще не приступили. Ждут первого снега, тогда хищников можно будет выследить намного проще.