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В Прикамье разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые длиной ниже плеч.
Была одета: ветровка серого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кофта серого цвета с красными цифрами, на ногах кроссовки белого цвета.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(342) 241-36-40 или 102.
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