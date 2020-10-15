В Прикамье ожидается сильный ветер и мокрый снег
17 октября - облачно с прояснениями местами кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +2,+7°.
18 октября - облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +2,+7°.
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