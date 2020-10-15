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За сутки в Пермском крае выявлено 111 случаев коронавируса, 5 человек скончались
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11248. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 14 октября – 1,09).
Из 111 новых инфицированных – 46 мужчин, 63 женщины, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 5 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 333 человек, еще 213 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
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