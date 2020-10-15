← Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
Александр Петров о фестивале "ЛАМПА", добровольчестве и вере в себя →
Артисты Пермского балета станцуют под фонограмму
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← Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
Александр Петров о фестивале "ЛАМПА", добровольчестве и вере в себя →
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14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
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21.09.2020 в 17:00
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Александр Петров о фестивале "ЛАМПА", добровольчестве и вере в себя
Артисты Пермского балета станцуют под фонограмму
Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020
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Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
В Ленинском районе принудительно демонтируют вывески
В Перми подводят итоги благоустройства
Постояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе Перми
"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров
14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов
В Перми открывается выставка "Мир инструментов"
В Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. Новогайвинской
COVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020
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