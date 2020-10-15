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Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, всего в противоправной деятельности участвовали 7 человек. Организатор с помощью наемных бригад, будучи начальником подрядной организации, производил рубку на отведенных выделах лесничества Горнозаводского района, имея разрешительные документы. Желая заработать дополнительные деньги, он организовал незаконную рубку на близлежащих выделах. Всего сотрудниками Управления уголовного розыска и Главным следственным управлением краевого МВД зафиксировано 22 преступных эпизода.
Злоумышленники использовали специальную технику для лесозаготовки. После вырубки древесина продавалась индивидуальным предпринимателям или обрабатывалась на собственных пилорамах, и уже готовый материал реализовывался. Всего в результате противоправных действий обвиняемых лесному фонду нанесён ущерб на сумму 51,8 млн рублей. Общий объем заготовленной древесины превысил 3,4 тыс. кубометров.
В июле 2018 года злоумышленники были задержаны полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба арестованы лесозаготовительные комплексы и личный автотранспорт обвиняемых на общую сумму свыше 30 млн рублей.
Заключившие досудебные соглашения заместитель руководителя подрядной организации и руководитель наемной бригады приговорены к 3 годам 5 месяцам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также первому осужденному назначен штраф в 400 тысяч рублей. Судебный процесс в отношении оставшихся пяти фигурантов продолжается.
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