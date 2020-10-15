В Перми подводят итоги благоустройства

В Перми в избирательном округе №14 подводили итоги благоустройства и строили планы. Здесь, как и везде, жители сами решали, с каким проектами входить в федеральные и городские программы. Двухметровый цветок и кормушки во дворе сделали активные жители. Но многое им не под силу ни физически, ни финансово: ещё прошлой зимой двор на улице Восстания, 11 и 13 из-за ветхих сетей находился в постоянных раскопках. Летом здесь поменяли коммуникации, а проезды и детскую площадку отремонтировали по федеральной программе «Современная городская среда».Александр Кукушкин, председатель ТСЖ «Восстания, 13»: "Первый раз видим таких подрядчиков, которые здесь работали. Стопроцентное качество — это редкий случай".За ходом работ следили не только жители, но и депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин. На территории его округа в этом году благоустроили 15 объектов, в их числе вновь построенный тротуар на улице Володарского и двор на Постаногова. Параллельно на таких выездах удаётся обратить внимание на проблемы района, как, к примеру, заброшенное здание. Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "С точки зрения безопасности это не самый лучший пример — надо решать, вместе займёмся".В микрорайоне Запруд результат работ можно оценить на контрасте — было и стало: асфальт теперь ведёт не только в частный сектор, но и к домам детей-сирот.Сейчас прорабатывается вопрос о запуске общественного транспорта. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации города Перми: "Сюда планируем запустить 38-й автобусный маршрут, продлить его от Гарцов до улицы Исхакова".А это уже Орджоникидзевский район. Двор дома благоустроен по федеральной программе, соседнего — по муниципальной. Следующая точка объезда — перекрёсток Талицкого переулка и улицы Фосфоритной — здесь положили новый асфальт.Особенность 14-го округа в том, что многоэтажки здесь соседствуют с домами частного сектора. Благоустройство, по мнению Олега Бурдина, не должно обходить ни тех, ни других.Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Моя задача — объяснить жителям, какие есть источники и программы, поддержать инициативу жителей и вместе довести эту инициативу до реализации - то, что мы с вами сегодня посмотрели".В планах на следующий год уже 17 объектов. По каждому советуются с жителями. В Мотовилихе идеи уже поддержали, Орджоникидзевский район готовится к общественному обсуждению.