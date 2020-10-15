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В Перми подводят итоги благоустройства
Александр Кукушкин, председатель ТСЖ «Восстания, 13»: "Первый раз видим таких подрядчиков, которые здесь работали. Стопроцентное качество — это редкий случай".
За ходом работ следили не только жители, но и депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин. На территории его округа в этом году благоустроили 15 объектов, в их числе вновь построенный тротуар на улице Володарского и двор на Постаногова. Параллельно на таких выездах удаётся обратить внимание на проблемы района, как, к примеру, заброшенное здание. Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "С точки зрения безопасности это не самый лучший пример — надо решать, вместе займёмся".
В микрорайоне Запруд результат работ можно оценить на контрасте — было и стало: асфальт теперь ведёт не только в частный сектор, но и к домам детей-сирот.
Сейчас прорабатывается вопрос о запуске общественного транспорта. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации города Перми: "Сюда планируем запустить 38-й автобусный маршрут, продлить его от Гарцов до улицы Исхакова".
А это уже Орджоникидзевский район. Двор дома благоустроен по федеральной программе, соседнего — по муниципальной. Следующая точка объезда — перекрёсток Талицкого переулка и улицы Фосфоритной — здесь положили новый асфальт.
Особенность 14-го округа в том, что многоэтажки здесь соседствуют с домами частного сектора. Благоустройство, по мнению Олега Бурдина, не должно обходить ни тех, ни других.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Моя задача — объяснить жителям, какие есть источники и программы, поддержать инициативу жителей и вместе довести эту инициативу до реализации - то, что мы с вами сегодня посмотрели".
В планах на следующий год уже 17 объектов. По каждому советуются с жителями. В Мотовилихе идеи уже поддержали, Орджоникидзевский район готовится к общественному обсуждению.
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