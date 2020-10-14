В Перми состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Речь шла о работе молодёжного добровольческого движения по пропаганде здорового образа жизни.Так, в Прикамье реализуется социальный проект «Компас добра» по поддержке детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом. Такие ребята, организуя различные события и рассказывая о своём негативном опыте, могут сами помогать сверстникам избавиться от зависимости и начать нормальную жизнь. За два года в проекте приняли участие 1500 человек.Ирина Чернова, руководитель ПРОО «ПравДА вместе»: "Часто бывают ситуации, когда наши профилактические волонтёры даже ночью разговаривают с детьми по телефону и в социальных сетях. Дети пишут о том, что сейчас папа с мамой ругаются в соседней комнате, на кухне, кто-то из них выпил. Ребёнку становится легче от того, что рядом есть тот, кто может поддержать. Это мы называем профилактическим волонтёрством".Другой проект - «КИБЕРдружина Пермского края» - помогает оградить детей от опасной информации в сети интернет. На страничку центра может написать любой житель края, если заметил незаконный контент. Обращаться могут и родители с просьбой проконсультировать по проблемной ситуации с ребёнком. Работает «единое окно сообщений», куда ежемесячно поступает до 100 обращений.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы знаем с вами прекрасно, что профилактикой занимаются не только региональные власти, но и в первую очередь правоохранительные органы. Здесь очень важно идти единым фронтом не только с точки зрения судебной работы, но и информационной борьбы с этим злом".