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Управляющие компании наказаны рублём за ненадлежащее содержание контейнерных площадок
УК «Домком» получила штрафы за отсутствие уборки и несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора по адресам: улица Пономарева, 12, улица Юрша, 21, улица Старцева, 7, улица Патриса Лумумбы, 11, 19.
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