← Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса →
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← Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса →
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02.10.2020 в 11:30
21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
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17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 83 новых случая коронавируса
Синоптики пообещали снег уже на следующей неделе
Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
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Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края 7 октября
Улыбка по расписанию: за эмоциями школьников будет следить искусственный интеллект
В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ
На раскопках Гляденовского костища обнаружена усадьба эпохи железного века
Полмиллиона жителей края поставили прививку от гриппа
В Чусовом запущено производство труб из композитных материалов
МинЖКХ Прикамья: регион готов к отопительному сезону
Прививку от коронавируса в Прикамье поставят 42 добровольца
Прокуратура начала проверку работы краевого Минздрава
«Внимание всем!» В Перми проверяют системы оповещения
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