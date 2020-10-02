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В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ
Ранее жители, обратившиеся за помощью в «неотложку» или «скорую» с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы для диагностики состояния легких (пять КТ в Перми и еще столько же в других крупных городах края). Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ. Теперь «скорые» будут доставлять пациентов в приемные отделения больниц города и края и принимать следующий вызов.
В приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача. При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.
«Данные изменения в маршрутизации позволят уменьшить время, затраченное пациентом на получение медицинской помощи, и освободить скорые на другие вызовы. Они не будут стоять 4-5 часов в очереди на КТ, как это было на пике обращений, а оперативно принимать сигналы», – пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Также министр подчеркнула, что КТ – это лишь один из оперативных методов диагностики, который назначается врачом. В Минздраве также подчеркивают значимость проявления социальной ответственности и самими жителями региона. Эффективность и скорость распределения пациентов напрямую зависит от количества срочных вызовов. Поэтому жителям Прикамья, чтобы помочь сохранить жизни и здоровье земляков, необходимо строго придерживаться алгоритма обращений к врачу.
При симптомах ОРВИ – вызвать врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи: (+7 (342) 270-09-03). Кроме того, наблюдать за своим здоровьем жители также могут с помощью простых аппаратов, например, пульсоксиметра. Он показывает уровень насыщения крови кислородом, тем самым позволяя проводить оценку функции дыхательной системы в домашних условиях. Норма «насыщения» должна быть выше 95%, если ниже – повод обратиться к врачу.
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