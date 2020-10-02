В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ

С 2 октября в Пермском крае меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Соответствующее поручение​ дал 1 октября глава Пермского края Дмитрий Махонин по итогам совещания по здравоохранению. Как заявили в пресс-службе губернатора, принятое решение позволит повысить скорость оказания медицинской помощи жителям Прикамья.Ранее​ жители, обратившиеся за помощью в​ «неотложку» или «скорую»​ с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы для​ диагностики состояния​ легких (пять КТ в Перми и еще столько же в других крупных городах края).​ Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ.​ Теперь​ «скорые» будут доставлять​ пациентов в​ приемные отделения​ больниц​ города и края и принимать следующий вызов.В​ приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача.​ При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию.​ После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются,​ то пациент самостоятельно добирается​ домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.«Данные изменения в маршрутизации позволят​ уменьшить время, затраченное пациентом на получение медицинской помощи, и​ освободить скорые на другие вызовы. Они не будут стоять 4-5 часов в очереди на КТ, как это было на пике обращений, а оперативно​ принимать сигналы», – пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Также министр подчеркнула, что КТ – это​ лишь​ один из оперативных методов диагностики, который назначается​ врачом. В Минздраве также подчеркивают значимость проявления социальной ответственности и самими жителями региона. Эффективность и скорость распределения пациентов напрямую зависит от количества срочных вызовов. Поэтому жителям Прикамья, чтобы помочь сохранить жизни и здоровье земляков, необходимо строго придерживаться алгоритма обращений к врачу.При симптомах ОРВИ – вызвать​ врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный​ осмотр, лечиться согласно рекомендациям.​ Единый телефон неотложной помощи: (+7 (342) 270-09-03).​ Кроме того, наблюдать за своим здоровьем жители также могут с помощью простых аппаратов, например, пульсоксиметра. Он​ показывает уровень насыщения крови кислородом, тем самым позволяя проводить оценку функции дыхательной системы в домашних условиях. Норма «насыщения» должна быть выше 95%, если ниже – повод обратиться к врачу.​ ​