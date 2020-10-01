С 1 октября автовладельцы не смогут оформить ОСАГО без диагностической карты

Послабления, данные на период пандемии, заканчиваются 1 октября. Теперь автовладельцам, чтобы получить полис ОСАГО, потребуется пройти техосмотр, как и тем, кто во время ограничений полис покупал без диагностической карты.На одном из пунктов техосмотра в Перми желающих по-честному получить диагностическую карту немного. По мнению сотрудников, дело не только в пандемии, большинство предпочитает проходить эту процедуру заочно. А ещё из-за короновириса страховым разрешили временно продавать полисы без ТО. Льготный период действовал с 1 марта по 30 сентября 2020 года.Владимир Богомягков профессиональный водитель, технический осмотр проходит в срок и исключительно по строго установленным правилам. О том, что можно было купить ОСАГО без этого документа, даже не знал и, по сути, так избавил себя от лишней нервотрёпки в будущем.Теперь тем, кто приобрел полис обязательного страхования автогражданской ответственности во время пандемии и не успел пройти техосмотр, следует не затягивать с этим вопросом. Иначе страховщик имеет право потребовать компенсировать вред, причиненный в ДТП.Лина Новикова, заместитель директора страховой компании: "Если человек попадает в ДТП, то страховая компания в этом случае выплачивает деньги пострадавшим лицам и имеет право предоставить требование к виновнику оплатить эти денежные средства".Одного прохождения технического осмотра недостаточно, необходимо известить страховщика о том, что факт имел место. Для одних компаний будет достаточно звонка или фото. А в какие-то придется ехать в офис с оригиналом документа.Министерство финансов РФ: «Страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту, либо свидетельство о прохождении технического осмотра». На сегодняшний день в краевой столице работает более сотни пунктов для прохождения ТО. Цены начинаются от 350 рублей. «Дистанционный» вариант, либо без тщательной проверки основных узлов автомобиля стоит дороже и уже весной 2021 года останется в прошлом. Потребуется обязательная фотофиксация автомобилей при заезде и выезде из сервиса, также будут фиксироваться координаты автомобиля.Согласно нововведениям, на изображениях должны быть хорошо видны передняя часть автомобиля, марка, цвет и регистрационный знак, хотели ещё фиксировать VIN-номер, но отказались из-за труднодоступности пункта.Также с апреля 2020 года техосмотр не проходят легковые автомобили до 4-х лет, от 4 до 10 - раз в 2 года, старше 10 лет – ежегодно. Чтобы не запутаться – главное помнить, что ТО - необходимый пункт при наступлении страхового случая по ОСАГО, то есть ДТП. Иначе полис сработает против вас.