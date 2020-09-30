Зимнее расписание: отменено 12 пригородных поездов
Олег Черноокий, первый заместитель генерального директора АО «Пермская пригородная компания»: "Мы немножко поменяли расписание, по просьбе жителей города Краснокамска. Этот вопрос мы прорабатывали целый месяц, мониторили ситуацию, пассажиропоток. Поэтому изменили расписание. Также добавили остановку «Рейда», на сегодняшний день она есть в тарифном руководстве. Она уже построена, там заканчивается благоустройство».
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