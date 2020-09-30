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Приплыли: в Перми после подачи тепла затопило аварийный дом
Жильцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в социальных сетях. На кадрах видно, что вода дождем льется с потолка, на полу - воды по щиколотку.
Позже было опубликовано еще одно видео с места ЧП - как рассказали жильцы, здесь обрушился потолок.
Все управляющие компании отказались от дома еще 10 лет назад. Жильцы ждут расселения.
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