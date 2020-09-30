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30 сентября — последний день подачи заявлений на детские выплаты в период пандемии
Ежемесячная выплата за апрель, май, июнь 2020 года устанавливается на детей - граждан РФ, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года в размере 5 тысяч рублей, единовременная выплата устанавливается на детей - граждан РФ, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года в размере 10 тысяч рублей. При этом, родители детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года, имеют право обратиться с заявлениями на обе выплаты – в 5 и 10 тысяч.
Станислав Аврончук, Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю: "30 сентября - последний день подачи заявлений на "президентские" выплаты. Призываем семьи, которые не подали заявления, это сделать. Если заявление будет подано 1 октября - будет отказ, потому что Указ действует только до 30 сентября этого года включительно".
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