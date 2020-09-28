"Чтобы не возили воздух": чиновники объяснили, почему нужно сократить автобусные маршруты

Предложения по сокращению автобусных маршрутов в Перми с 1 декабря пока не окончательные. Об этом заявил начальник департамента транспорта Анатолий Путин. В городской мэрии предложили сократить автобусные линии на тех участках, где наблюдается низкий пассажиропоток, а также и заменить на ряде направлений большие автобусы средним классом. Это позволило бы сократить убытки транспортной отрасли. Депутаты такие изменения не поддержали. Анатолий Путин пояснил, что предложенный вариант является проектом и без общего согласования утвержден не будет.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "В основе изменений лежит пассажиропоток, та загрузка автобусов, которая есть на сегодняшний день, те участки, которые наиболее востребованы, чтобы автобусы работали эффективно, не возили воздух. Это пока только проект, они не утверждены и без общего согласования, в том числе с общественностью и с депутатами, они пока не реализуется».