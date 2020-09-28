"Чтобы не возили воздух": чиновники объяснили, почему нужно сократить автобусные маршруты
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
19.09.2020 в 15:25
19.09.2020 в 11:30
18.09.2020 в 12:33
25.09.2020 в 09:05
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
На трассе Пермь-Березники водитель сбил лося
"Чтобы не возили воздух": чиновники объяснили, почему нужно сократить автобусные маршруты
Волосы дыбом: в Кудымкаре прошли соревнования по автозвуку
Пермские фонтаны отправляют на зимовку
Рост жалоб в соцсетях: пермяки не могут сдать тест на коронавирус и ждут помощи сутками
В Прикамье состоялся фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Жители Прикамья присоединяются к акции «Россия. Нам 30 лет!»
Наедине с природой: из заповедника на севере Республики Коми вернулись пермские волонтеры
В Большой Соснове начали устанавливать новые котлы
На проспекте Парковый пьяная семейная пара устроила стрельбу
Депутаты Пермской городской думы высказались против сокращений автобусных маршрутов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
В выходные в Прикамье будет тепло и солнечно
В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
В Прикамье устраняют цифровое неравенство
Стартовал конкурс на эскиз стелы «Город трудовой доблести»
Глава Перми поручил раньше срока запустить тепло в строящиеся соцобъекты
Танки в городе: "Мотовилихинские заводы" показали новейшие разработки
В Перми ограничат движение транспорта на участке ул. Героев Хасана
Ночью с 26 на 27 сентября на два часа перекроют трассу Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана
Новые «чудеса» капитального ремонта
Заседание Законодательного собрания прошло дистанционном формате
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Бабье лето продолжается
Пермские фонтаны отправляют на зимовку
В Прикамье состоялся фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Жители Прикамья присоединяются к акции «Россия. Нам 30 лет!»
Наедине с природой: из заповедника на севере Республики Коми вернулись пермские волонтеры
В Большой Соснове начали устанавливать новые котлы
На проспекте Парковый пьяная семейная пара устроила стрельбу
Депутаты Пермской городской думы высказались против сокращений автобусных маршрутов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
Добавить комментарий: