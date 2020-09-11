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В Кудымкаре выбирают самый красивый двор
Бархатцы, гладиолусы, цинии и декоративная капуста - всё для того, чтобы двор перед домом выглядел ярким и ухоженным.
Зоя Яркова, житель Кудымкара: "Я люблю красоту, чистоту, чтобы все было доведено до ума. Чтобы люди останавливались и любовались!"
Семья уже не первый раз принимает участие в конкурсе "Мой дом, мой двор - моя гордость", который проводится каждый год. Принять участие в конкурсе могут жители частных и многоквартирных домов, социальные объекты, предприятия. Это двор многоквартирного дома в самом центре Кудымкара.Свой двор жители украшают каждую весну. В этот раз тема - "Деревня". Все сделано своими руками. Кто добыл дерево, кто - одежду, а кто-то принес старые автомобильные покрышки, из которых сделаны лебеди. Теперь сюда приходят играть дети из других домов.В детском саду №19 площадки превратились в настоящую сказку, где есть Кощей Бессмертный, Баба Яга, трёхглавый дракон и даже Царевна-Лягушка.Всё это сделано руками сотрудников дошкольного учреждения. Здесь каждый год готовятся к конкурсу. Задействованы практически все сотрудники.В этом году к 75-летию Победы установили макеты советской техники. Здесь хотят полностью облагородить территорию детского сада.
Марина Отинова, заведующая детским садом №19: "У нас и Поляна сказок есть, и Уголок леса, птичий городок, Метеостанция и площадка по обучению ПДД".В этот раз на конкурс поступило 25 заявок. Жюри оценит каждую работу. Победителей ждут призы.
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