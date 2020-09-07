В Прикамье отменили фестиваль "Ай да рыжик"

В Коми-Пермяцком округе в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменили традиционный, всеми любимый фестиваль "Ай да рыжик". Были годы, когда его проведение оказывалось под вопросом из-за засухи в лесах, но до дела ни разу не дошло - всегда проводили. COVID оказался сильнее. Какую альтернативу предлагают людям местные власти?Маслята, подберезовики и рыжики - по словам любителей "тихой охоты", сезон удался. Главное - знать, где собирать. Грибников не счесть, поэтому нужно заходить в глубь леса.Еще с середины августа местные жители стали делать заготовки. Один из самых популярных способов - засол. Рецепт прост. Кто-то кладет соль, хрен, лавровый лист и чеснок, другие добавляют к грибам только соль. Дальше ставят под гнет настояться. После трех недель - самое время раскладывать по банкам.Все заготовки местные жители делают в основном на продажу - специально к краевому празднику "Ай да рыжик". Однако в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой его проводить не будут. Вместо этого всех заготовителей дикоросов приглашают в Кудымкар.Сразу две сельскохозяйственные ярмарки пройдут на городской площади в Кудымкаре 12 и 26 сентября. На ярмарках представят продукцию сельхозпроизводителей, заготовителей дикоросов, ремесленников. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - обязательно.Местные жители вновь собираются в лес. Делают прогнозы - если не будет заморозков, рыжики можно найти до середины октября.