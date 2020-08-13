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В Перми неизвестный сообщил о минировании нескольких районных судов
В ходе обследования помещений реальной опасности для сотрудников учреждений не выявлено. Личность злоумышленника, который сообщил о минировании, устанавливается.
Как сообщил в соцсетях адвокат Сергей Калкатин, эвакуация прошла в зданиях Ленинского, Индустриального, Свердловского и Дзержинского районных судов. Напомним, 11 августа в дежурные службы Пермского края поступила информация о возможной угрозе пассажирам и сотрудникам объектов авиа и железнодорожного сообщения. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, информация не подтвердилась. Эвакуации людей в аэропорту и железнодорожном вокзале тогда не потребовалось.
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