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В селе Троица начинаются съемки фильма о Василии Каменском
В основу сценария лягут воспоминания самого поэта, одного из первых авиаторов в России. В самом музее такую идею приняли на ура и предполагают, что работа заинтересует зрителей, которые впоследствии возможно захотят посетить музей в Пермском крае. Алла Сурикова — советский кинорежиссер, получивший титул «королевы комедий». Среди ее картин известные всем трагикомедия «Будьте моим мужем», советский пародийный вестерн 1987 года «Человек с бульвара Капуцинов» и снятая уже в 90-е мелодрама «Московские каникулы».
Новая картина, снятая в Прикамье, войдет в цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России», которым Алла Сурикова занимается с 1999 года. Фильмы проекта — не только о провинциальных музеях и их уникальных экспозициях, но и знакомят зрителя с жизнью самых разнообразных уголков России.
Съемки документального фильма пройдут в Троице и в Перми. Увидеть ленту можно будет в конце 2020 года на телеканале «Культура».
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