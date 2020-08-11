В селе Троица начинаются съемки фильма о Василии Каменском

Студия режиссера Аллы Суриковой в селе Троица начинает съемки документального фильма "Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!» о знаменитом авиаторе и поэте Василии Каменском.Документальный фильм расскажет о поэте-футуристе, авиаторе, художнике Василии Каменском и его мемориальном музее, который на протяжении многих лет остается знаковым не только для жителей села Троица, но и для любителей поэзии со всей России и зарубежных стран.В основу сценария лягут воспоминания самого поэта, одного из первых авиаторов в России. В самом музее такую идею приняли на ура и предполагают, что работа заинтересует зрителей, которые впоследствии возможно захотят посетить музей в Пермском крае. Алла Сурикова — советский кинорежиссер, получивший титул «королевы комедий». Среди ее картин известные всем трагикомедия «Будьте моим мужем», советский пародийный вестерн 1987 года «Человек с бульвара Капуцинов» и снятая уже в 90-е мелодрама «Московские каникулы».Новая картина, снятая в Прикамье, войдет в цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России», которым Алла Сурикова занимается с 1999 года. Фильмы проекта — не только о провинциальных музеях и их уникальных экспозициях, но и знакомят зрителя с жизнью самых разнообразных уголков России.Съемки документального фильма пройдут в Троице и в Перми. Увидеть ленту можно будет в конце 2020 года на телеканале «Культура».