Дмитрий Махонин проверил, как в крае реализуется нацпроект "Культура"

В селе Юрла почти полностью отремонтировали Дом культуры, осталось лишь отреставрировать фасад, а в поселке Октябрьский Кочевского района вовсю строят новый клуб на сто мест. Работы проинспектировал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Это сейчас, из-за карантина, экран погашен, а кресла пустуют. Обычно в кинозале Юрлинского КДЦ — аншлаг.Оксана Мелехина, директор МБУК «Юрлинский МКДЦ: "Мы фильм «Байкал» смотрели с пожилыми гражданами. Они были в восторге от этого фильма".Проект «Социальный кинотеатр» появился в селе при поддержке регионального Минкульта в прошлом году. За это время прошло 19 сеансов — это не громкие Голливудские премьеры, а кино, над которым стоит подумать. И главное — потом есть что обсудить.Время карантина в Доме культуры провели с пользой. Глава региона Дмитрий Махонин осмотрел отремонтированные помещения. А вот в обновленный танцевальный зал удалось заглянуть лишь через дверь. По специальному покрытию ходить в уличной обуви нельзя.Теперь и хореографов в Доме культуры стало больше. У каждого из них свой багаж — концертные костюмы, которые надо где-то хранить. Под них оборудовали целую комнату, и сделали в ней ремонт.До полного преображения Юрлинскому КДЦ осталось только отремонтировать фасад. Работы запланированы на будущий год.Василий Головин, заместитель министра культуры Пермского края: "Мы много заявок подаем на софинансирование в нацпроект «Реновация» и в нацпроект «Культура», поэтому объекты будут только появляться в регионе, и это хорошо".А вот и наглядный пример — в поселке Октябрьский Кочевского района строят новый сельский клуб на 100 мест.В этом году на реализацию в Прикамье нацпроекта «Культура» направлено почти 76 млн рублей. Регион также включен в федеральный проект «Культура малой Родины», это когда театры и дома культуры ремонтируют в селах.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Очень важно, чтобы у нас население даже в глубинке имело возможность занять свой быт — и это здорово".Уже в следующем мае новый сельский клуб обещают открыть. При наполнении учтут пожелания граждан — внутри даже появится бильярдный стол.