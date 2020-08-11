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Дмитрий Махонин проверил, как в крае реализуется нацпроект "Культура"
Оксана Мелехина, директор МБУК «Юрлинский МКДЦ: "Мы фильм «Байкал» смотрели с пожилыми гражданами. Они были в восторге от этого фильма".
Проект «Социальный кинотеатр» появился в селе при поддержке регионального Минкульта в прошлом году. За это время прошло 19 сеансов — это не громкие Голливудские премьеры, а кино, над которым стоит подумать. И главное — потом есть что обсудить.
Время карантина в Доме культуры провели с пользой. Глава региона Дмитрий Махонин осмотрел отремонтированные помещения. А вот в обновленный танцевальный зал удалось заглянуть лишь через дверь. По специальному покрытию ходить в уличной обуви нельзя.
Теперь и хореографов в Доме культуры стало больше. У каждого из них свой багаж — концертные костюмы, которые надо где-то хранить. Под них оборудовали целую комнату, и сделали в ней ремонт.До полного преображения Юрлинскому КДЦ осталось только отремонтировать фасад. Работы запланированы на будущий год.
Василий Головин, заместитель министра культуры Пермского края: "Мы много заявок подаем на софинансирование в нацпроект «Реновация» и в нацпроект «Культура», поэтому объекты будут только появляться в регионе, и это хорошо".
А вот и наглядный пример — в поселке Октябрьский Кочевского района строят новый сельский клуб на 100 мест.В этом году на реализацию в Прикамье нацпроекта «Культура» направлено почти 76 млн рублей. Регион также включен в федеральный проект «Культура малой Родины», это когда театры и дома культуры ремонтируют в селах.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Очень важно, чтобы у нас население даже в глубинке имело возможность занять свой быт — и это здорово".
Уже в следующем мае новый сельский клуб обещают открыть. При наполнении учтут пожелания граждан — внутри даже появится бильярдный стол.
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