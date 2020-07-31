Родителей девочки, которая баловалась с венком на воинском мемориале, привлекут к ответственности

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Ролик затем появился в социальных сетях и вызвал серьезный ажиотаж в СМИ, затем к делу подключилась полиция. С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности.
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