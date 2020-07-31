До конца года в Прикамье сдадут 13 детских садов

Еще 13 детских садов до конца года обещают сдать власти в рамках национального проекта "Образование", это при четырех уже сданных. Строить садики будут там, где есть высокая потребность, как это случилось в Краснокамске.В младшей группе для ребят сразу после завтрака задание – строительство из конструктора. Тематика актуальная. Новый детский сад № 24 в Краснокамске только-только открылся.Светлана Демина, заведующая МАДОУ «Детский сад №24»: "Наш детский сад расположен в микрорайоне Звездный, где очень большая плотность населения".Пока работают три дежурные группы из 12. Будет больше. Потребность в местах высокая. Решить задачу сегодня не проблема. В Прикамье строятся дошкольные учреждения. Во время рабочего визита в Краснокамский городской округ лично оценил качество строительства и готовность к приему всех детей врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.Здание построено за счет федеральных средств нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Сад позволит сократить переуплотнённость для детей в возрасте от 1,5 лет. Дмитрий Махонин поздравил педагогов с важным событием и оценил возможности развития творческих, интеллектуальных и спортивных навыков для самых маленьких.В преддверии начала учебного года Дмитрий Махонин посетил одну из старейших школ Краснокамска. В «восьмерке» обучается более 723 человек, при проектной вместимости 660. Вопрос расширения на повестке. Решение – возведение нового корпуса. В трехэтажном здании на триста мест разместятся современные кабинеты химии, физики, технологии, начальные классы, обеденная зона, два спортивных зала. В планах завершить строительство в 2022 году.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Школа № 8 – первая школа в Краснокамске, которая показывает очень хорошие и достойные результаты в плане сдачи ЕГЭ и подготовки школьников и, конечно, уже несовременная школа и наша задача и проект уже готов, он на выходе, начать в следующем году строительство пристроя к этой школе".Только в 2020-м благодаря национальному проекту «Образование» в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 6 школ на 5123 учащихся. Что касается детских садов, уже возведено и сдано в эксплуатацию 4 детских сада для 475 ребят. Еще 13 садиков на 2560 мест планируется ввести в эксплуатацию в этом году. При этом развитие региона происходит комплексно.Из-за ограничительных мер праздничного открытия детского сада № 24 в Краснокамске в привычном понимании не было. Да и воспитанников пока немного. Но для родителей и детей главное, что вопрос с очередью исчерпан – и это куда важнее.