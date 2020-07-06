Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ПРОГНОЗ НЕДЕЛИТепло с доставкой на дом. Практически южная жара ожидает пермяков в ближайшие дни. По крайней мере, так считают синоптики. Греться, судя по прогнозам, будем довольно долго - минимум до середины июля. Потом жара должна спасть до так называемой «климатической нормы». Для июля в Прикамье это где-то 24 градуса. Также вторая половина месяца может стать чуть более «мокрой», чем первая. Обещаны дожди. Но пока говорят, что не особо продолжительные и обильные.ЦИФРА НЕДЕЛИ85 тысяч - столько мальков стерляди этим летом собираются выпустить в Каму пермские нефтяники. Акция проходит в два этапа: сперва на Камском водохранилище, затем на Воткинском. Официально все это называется «зарыбление» и делается строго по науке. Мальков специально выращивают на рыбных фермах, перевозят в специальных садках и выпускают под наблюдением специалистов. А еще это — визитная карточка предприятия «ЛУКОЙЛ — ПЕРМЬ». Аналогичную историю оно организует каждый год. Вся рыба как на подбор: щука, судак, стерлядь. Нынче выбрали стерлядь. Рыбу называют царской и считают редкой. По крайней мере, она отмечена в Красных книгах и Пермского края, и всей России. В этом году стоимость всех экологических проектов «ЛУКОЙЛ - ПЕРМИ» оценивается в 2 миллиарда рублей.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИМне сверху видно все! В очередной раз заявлено, что «черных лесорубов» в Прикамье будут ловить с помощью космических снимков. На сей раз для защиты лесов объединили усилия региональный минприроды и ученые из Казани. Космические снимки будет изучать искусственный интеллект. Обнаружив вырубку, он будет решать, правильная ли она или незаконная. Тестировали новинку под Добрянкой. До конца года «Умный лес» (так называется новая система) должна будет располагать данными по 28 лесничествам Пермского края.ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИКондуктор — профессия прошлого. В трамваях и автобусах краевой столицы от их услуг собираются отказаться. Не прямо сейчас, но в следующем году. Предполагается, что большая часть билетов к тому времени будет оплачиваться бесконтактным способом. Живые деньги от желающих примет сам водитель. Четкого ответа на вопрос, что делать с остающимися без работы сотрудниками, пока нет. Заявлено, что решение каждый перевозчик будет принимать самостоятельно. Возможны варианты: перевод на другую должность, переобучение или, самый печальный, банальное сокращение.ПОТЕРЯ НЕДЕЛИБез ярмарки. Фестиваля воздушных шаров в Кунгуре нынче все-таки не будет. Его отменили совсем. Организаторы решили, что не стоит собирать в одном месте чересчур много туристов. Официально объявлено, что «Небесная Ярмарка» теперь состоится только в следующем году. Изначально фестиваль планировали сохранить и говорили о том, что состояться он может в августе. Также нынче не состоится еще одно небесное шоу. Отменен фестиваль «Крылья Пармы». В привычные сроки проводить его было нельзя, а согласовать новую дату выступления пилотажной группы не вышло.