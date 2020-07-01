← Вся информация о ходе голосования стекается в Ситуационный центр
Алексей Пушков: "Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить" →
Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Сегодня 1 июля, это очень важная дата, потому что сегодня вместе со всей страной мы голосуем по поправкам в Конституцию, и безусловно я хочу попросить всех пермяков воспользоваться этим правом, но у нас, пермяков, есть ещё одна причина для того, чтобы прийти на избирательные участки. Мы сегодня в числе 20 городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Договорились о том, что эти листы по голосованию принимаются как раз в участковых избирательных комиссиях".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вся информация о ходе голосования стекается в Ситуационный центр
Продолжается голосование на дому
В Пермском крае проголосовали 762 тысячи избирателей
У пермского ТЮЗа может появиться малая сцена
В Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19
В Перми стартовал набор в первые классы на свободные места
С 1 июля меняется маршрут двух пермских автобусов
Газопроводу быть! Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой Прикамья
Игорь Шубин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Такой вот капремонт: подвыпившие рабочие разбили 22 окна
Добавить комментарий: