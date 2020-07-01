Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"

Избирательный участок 3101 посетил глава Перми Дмитрий Самойлов. Визит носил инспекционный характер. Свой выбор градоначальник сделал заранее, воспользовавшись одной из трех форм голосования – а именно поставил галочку в бюллетене на свежем воздухе прямо во дворе дома. Впрочем, на участке всё было, как и положено: соблюдение санитарных правил, общественные наблюдатели, сотрудники полиции. Глава Перми отметил, что помимо волеизъявления по поправкам в Конституцию, каждый может выразить своё мнение по поводу присвоения краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Листы поддержки можно получить на всех избирательных участках.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Сегодня 1 июля, это очень важная дата, потому что сегодня вместе со всей страной мы голосуем по поправкам в Конституцию, и безусловно я хочу попросить всех пермяков воспользоваться этим правом, но у нас, пермяков, есть ещё одна причина для того, чтобы прийти на избирательные участки. Мы сегодня в числе 20 городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Договорились о том, что эти листы по голосованию принимаются как раз в участковых избирательных комиссиях".