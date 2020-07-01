С 1 июля меняется маршрут двух пермских автобусов

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← Газопроводу быть! Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой Прикамья
В Перми стартовал набор в первые классы на свободные места →
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29.06.2020 в 16:53
26.06.2020 в 14:02
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Газопроводу быть! Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой Прикамья
Игорь Шубин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Такой вот капремонт: подвыпившие рабочие разбили 22 окна
В Пермском крае разрешили работу летних кафе, музеев и торговых центров
Конституционный плебисцит: главное – безопасность граждан
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