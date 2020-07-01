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Газопроводу быть! Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой Прикамья
О том, что в селе Кочево нужен газопровод, районные власти знают. Разговоры об этом идут третий год. Планируется обеспечить газом 1400 домов, все социальные объекты.
Александр Юркин, глава администрации Кочевского муниципального округа: "Кочевский муниципальный округ не включен в программу развития газоснабжения".
Именно об этом в первую очередь пошел разговор главы региона Дмитрия Махонина с руководителем Кочевского района. Во время рабочей встречи глава Прикамья сообщил, газопроводу в Кочево быть. Совместно с «Газпромом» принято решение о включении строительства газопровода в инвестиционную программу компании на 2021-2025 годы.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Я готов сам лично этот вопрос курировать. Где будет документ застревать в «Газпроме», там будем его продвигать".
Газопровод пойдет от села Юрла. Это около 30 километров. Здесь газ появился в прошлом году. Сейчас строят внутреннюю сеть. Подключиться появилась возможность у 300 домовладений и 16 котельных. Все работы идут по графику, завершатся в сентябре.
Установка тротуаров на трассе между Кочево и Демино – второй вопрос, рассмотренный во время рабочей встречи. Людям приходится пешком идти на работу, в детские сады, школы в районный центр прямо по обочине дороге более двух километров.На встрече присутствовали все профильные министры, поэтому решение наболевшего вопроса Дмитрий Махонин откладывать не стал. Проложить тротуары Министерство транспорта должно в ближайшее время.
Каждый день утром и вечером по дороге Демино-Кочево идет огромное количество людей. Чтобы обезопасить пешеходов, будут построены тротуары в пяти-шести метрах от проезжей части.
Этим летом будут временные деревянные, а на ближайшие два года задача сделать асфальтированные.
Александр Юркин, глава администрации Кочевского муниципального округа: "Подготовить техзадание на проектирование нормальной пешеходной дорожки с освещением".
Если вопрос прокладки газопровода стоит на повестке давно, то об отсутствии тротуаров глава региона узнал от жителей, которые обратились к губернатору в соцсетях. И пообещал, что и в будущем будет внимательно слушать граждан и реагировать на значимые для них проблемы.
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