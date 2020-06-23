В Пермь возвращается популярная среди горожан ярмарка «Регионы России»

В Пермь возвращается популярный среди пермяков проект "Регионы России". На этот раз выездная торговля проходит в отдельном крытом павильоне перед Пермской ярмаркой. К нам привезли самые разные товары со всей страны. Очень богато представлен продуктовый сектор - мясные деликатесы, рыба, восточные сладости, специи, чай и многое другое. Промышленные товары и текстиль - одежда, постельное белье, сумки и украшения. Будет отдельное место с новинками для сада и огорода, где участники проекта презентуют необходимые для работы инструменты, саженцы и семена. "Регионы России" будут проходить в Перми с 24 по 28 июня. Организаторами приняты все меры безопасности, включая температурный контроль на входе. Не забудьте взять с собой маску и перчатки.

Александр Вакуленко, менеджер по развитию компании "Империал":

- Мы вновь рады видеть жителей Перми на выездной торговле "Регионы России". Впервые мы будем приветствовать вас на уличной экспозиции, куда мы пригласили участников с товаром первой необходимости и вкусным продуктовым рядом. Приходите всей семье, мы будем вам рады.