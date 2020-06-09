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Пропавшая в Усолье двухлетняя девочка найдена живой
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← За 8 июня в Пермском крае выявлено 65 случаев коронавируса
Возобновилось голосование за присвоение Перми звания "Город трудовой доблести" →
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06.06.2020 в 10:00
06.06.2020 в 09:45
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Возобновилось голосование за присвоение Перми звания "Город трудовой доблести"
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За 8 июня в Пермском крае выявлено 65 случаев коронавируса
В Прикамье выдают сертификаты на летний отдых детей
В поисках пропавшей в Усолье двухлетней девочки задействовано более 300 человек
"Утром полиции нет - они спят": пермяки отдыхают на городских пляжах, несмотря на запрет
Пермяки помогли утиному семейству перейти дорогу
Ложный донос: пермяк проиграл деньги на ставках, а жене и полиции сказал, что его ограбили
Пермские врачи вылечили от коронавируса еще 70 человек
В Усолье пропала двухлетняя девочка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2020
В краевой психиатрической больнице выявлен очаг коронавируса
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