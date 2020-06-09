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Ложный донос: пермяк проиграл деньги на ставках, а жене и полиции сказал, что его ограбили
Весной текущего года в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный напал на него и похитил 23 000 рублей и банковскую карту. В результате оперативно-розыскных мероприятий факт противоправных действий, совершенных в отношении заявителя, не подтвердился. Сотрудники полиции вызвали потерпевшего для дачи повторного объяснения. Пермяк сознался, что его никто не грабил. Он потратил денежные средства на спортивные ставки и, чтобы избежать конфликта с женой, умышленно выдумал эту историю. Банковскую карту для правдоподобности мужчина сломал и выкинул.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, гражданин раскаялся в содеянном, он обратился на сайт ведомства с публичным извинением перед всем личным составом. Тем не менее, он предстанет перед судом за ложный донос. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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