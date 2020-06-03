Новая маршрутная сеть: работа над ошибками

В Перми местами дает сбои новая транспортная модель. Не все пассажиры разобрались в маршрутах, не все перевозчики вошли в рабочий режим. И вновь регистрируются факты переполненных салонов. Это в то время, когда за нарушение социальной дистанции можно даже штраф получить. Глава краевой столицы Дмитрий Самойлов в своем аккаунте в Инстаграм уже пригрозил расторжением контрактов с особо "отличившимися" подрядчиками.Плохо то, что информации никакой нет, говорят пермяки на площади Дружбы, не все же берут её в интернете. На табличке указан 13-й маршрут, однако, он уже не существует, а пассажиры ждут.Житель Перми: "Человек, подходя к остановке, должен видеть, что происходит. А сидеть так можно до утра."Часть маршрутов прекратила своё существование, часть стала короче, некоторые остались без изменений, и точно так же кто-то недоволен нововведениями, а у кого-то претензий нет.Житель Перми: "Мне без разницы, в принципе. Здесь развязка хорошая, тут нормально."Вроде бы, автобусов на улицах достаточно, но, по словам тех же пассажиров, не в часы пик. Тут в принципе о дистанции и прочем никто особо не думает, потому что, передвигаясь по городу, люди не хотят опаздывать на ту же работу.Светлана: В 7 часов, в 6 часов - вообще битком набито, 63-й убрали, теперь 115-й битком, не протолкнуться."Ещё один вопрос - к бесплатным пересадкам. Не везде действует эта система - надо подождать до 15 июля. Кроме того, многие пассажиры говорят о том, что существующее время можно увеличить - хотя бы везде сделать 60 минут. Ну, и пока тепло, не все задумываются, насколько комфортны эти перемещения будут потом.Жительница Перми: "Летом пока ещё можно ездить, а зимой?! Тут постоишь, правда, «однёрка» она чаще ездит, но всё равно пересадки - это неудобно, и народу будет много."Коррективы возможны, говорят в Гортрансе, но обратно отыгрывать планов нет. Пересадки, по словам чиновникам, коснулись порядка 15 процентов всех поездок.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Кто всё-таки будет вынужден пересаживаться, постараемся обеспечить максимально комфортные для этого условия, чтобы это осуществлялось на одной остановочной площадке. На этот год у нас запланирована большая программа по обновлению остановочных павильонов, чтобы они могли вместить всех ожидающих пассажиров."Между тем, пользователи Инстаграм пожаловались главе города на 14-й и 32-й маршруты - утром плохо ходят. Кроме того, Дмитрий Самойлов отметил неполное выполнение графика на 15-м, 20-м и 60-м.«Департамент транспорта должен выставить финансовые претензии за несоблюдение условий контрактов, такое требование уже озвучено руководителям отрасли. Если по итогам первой недели ситуация не будет исправлена, будет ставиться вопрос о расторжении контракта», - написал Дмитрий Самойлов в своем Инстаграм.При этом пассажиры отмечают, что автобусы меняются, обновление заметно, и по прогнозам транспортников, стопроцентное обновление должно завершиться к концу этого года.