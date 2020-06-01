Глава Прикамья поздравил с Днем защиты детей фотографией с птенцами в гнезде

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил на своей странице в социальной сети инстаграм всех детей, их родителей и педагогов с Международным днем защиты детей. Руководитель региона сопроводил текст поздравления фотографией, где он стоит возле качели, на которой птицы свили гнездо для своих птенцов."Вот такой надежный и уютный дом для своих птенцов построили родители! Именно этим кадром хочу поздравить всех земляков с Днём защиты детей! Этот праздник напоминает нам о том, что дети - наше главное достояние. А защита их жизни, здоровье и благополучие – ответственность нас, взрослых. И мы должны помнить об этом каждый день. Сегодня особые слова благодарности родителям, дедушкам и бабушкам, педагогам, соцработникам – всем, кто ежедневно вкладывает силы и душу в детей, передает им мудрость и опыт, и просто не может пройти мимо слёз ребёнка," - написал Дмитрий Махонин.