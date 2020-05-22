«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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21.05.2020 в 15:15
21.05.2020 в 13:04
21.05.2020 в 12:52
21.05.2020 в 12:08
21.05.2020 в 10:45
21.05.2020 в 10:47
19.05.2020 в 10:21
18.05.2020 в 17:49
13.05.2020 в 21:51
13.05.2020 в 14:33
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020
В Култаево затопило тротуар возле нового детсада
В Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
За незаконную добычу рыбы в период нереста возбуждено 6 уголовных дел
Власти разрабатывают план поэтапного выхода спортивного сообщества из режима самоизоляции
В Перми продолжается выдача продуктовых наборов
В Перми вновь закроют доступ на набережную
"Подделывали от водки до коньяка и виски": в Березниках изъято свыше 42 тонн контрафактного алкоголя
SOS: в частном зоопарке "Звероград" заканчивается корм для питомцев
За минувшие сутки в Прикамье выявлен еще 51 случай коронавируса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2020
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