В Прикамье с 12 мая смягчат режим самоизоляции
Сегодня, 8 мая, Оперштаб утвердил изменения в Указ губернатора об ограничительных мерах. Они предусматривают возможность одиночных прогулок, либо с детьми и занятия спортом в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы. Гулять жители могут по одному, либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Такие же условия распространяются на занятия спортом. Решения вступят в силу с 12 мая.В то же время вопрос о возможности открытия для прогулок набережной реки Камы и эспланады в Перми будет прорабатываться дополнительно.Учреждения общепита и крупные торговые центры – это места, где риск заражения наиболее высок, поэтому ограничения на их работу сохранятся до 25 мая. Исходя из того, как будет складываться ситуация в течение 14 после первой корректировки режима самоизоляции, можно будет рассмотреть переход на следующий этап. Срок обусловлен инкубационным периодом коронавируса.
В обязательном порядке на всех этапах останутся требования социального дистанцирования и масочного режима. Переход от одного этапа к другому возможен только при условии строгого контроля и мониторинга ситуации.
«Призываю всех жителей края строго соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Это – обязательное ношение медицинских масок и перчаток во всех общественных местах, соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми, отсутствие скопления большого количества людей в одном месте. Хочу, чтобы все поняли: если мы будем соблюдать эти меры, и нам удастся сохранить нынешнюю тенденцию по заболеваемости в регионе, то к 25 мая считаю возможным вернуться к вопросу о дальнейших изменениях режима. Если мы не будем соблюдать эти элементарные правила, то нас может ждать новый всплеск заболеваемости, и, как следствие, мы вновь будем вынуждены пойти на более жесткие ограничения», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
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