Пермь начали украшать к 9 Мая. Огромные надписи «Помним и гордимся» появились на улице Ленина. Арт-объект посвящён 75-летию Великой Победы. Рядом можно сфотографироваться - получится праздничная открытка.

Буквы ещё монтируют, но Марина не удержалась - одной из первых сфотографировалась с новой композицией к 75-летию Победы.

Марина Мельчакова: "Здесь всегда в этом месте какие-то сюрпризы для нас в любой праздник. И сегодня здесь к этому великому празднику всё очень достойно и красиво".

Чуть дальше по улице Ленина - трёхъярусные флаговые растяжки.Специальные стрелки будут указывать на здания, включённые в «Маршрут Победы». Кстати, пройти по нему виртуально можно уже сейчас. Несмотря на режим самоизоляции, создать праздничную атмосферу на пермских улицах планируют к 8 мая.Елена Неганова, начальник департамента культуры администрации Перми: "Где бы люди ни находились, в каком бы районе города, они всё равно увидят это оформление. Даже если никуда не выходят, увидят, что город оформлен, украшен. Мы считаем, что им будет очень приятно".

К оформлению Перми подключились и предприятия. Надпись, возле которой фотографировалась Марина, появилась возле офисного здания «ЛУКОЙЛ-Перми». Сначала слова «помним» и «гордимся» планировали разместить в две строки, затем проект скорректировали, чтобы снимки пермяков получились ещё интереснее.

Эта каска сделана по образу знаменитой лысьвенской, которая славилась небывалой прочностью. Лысьвенские каски на испытаниях расстреливали в упор: и если что-то шло не так, выбраковывали всю партию. Очевидно, что здесь захотят сфотографироваться многие. По словам конструкторов, всё предусмотрено, а материал обладает повышенной износостойкостью.

Свой вклад в Великую Победу сделали и пермские нефтяники. В ноябре 1942-го ежедневно добывали по пять миллионов тонн нефти сверх плана. С января 1943 года каждый месяц отчисляли в Фонд обороны однодневный заработок. Трудовые книжки рабочих бережно хранит Музей Пермской нефти. Здесь же - стенд с фамилиями тех, кто погиб на фронте.

Олег Третьяков, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Это одно из святых мест нашего музея. Сегодня очень много делается в мире для того, чтобы переписать историю заново. И наш долг перед павшими, перед ушедшими - сохранить память о них".

Устанавливать надпись - с благодарностью к победителям - закончат в ближайшие дни. Планируется, что в юбилейный год композиция простоит до осени.