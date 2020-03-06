Врачи выступили с протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках

Врачи Пермской городской больницы имени Тверье обратились с открытым письмом к губернатору края. С резким протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках. Это, по мнению ведущих специалистов, не просто очередной этап оптимизации, это прямая угроза жизни и здоровью людей.

- Общий анализ крови дает понятие об общем состоянии пациента.

Это, пожалуй, самый простой анализ, который делают в лаборатории больницы имени Тверье - его сдают все пациенты при поступлении. Результат готов уже через полчаса.

- Вы слышали, что вашу лабораторию хотят закрыть?

Вера Ильиных, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Да.

Что вы об этом думаете?

Вера Ильиных, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Я как старший фельдшер-лаборант ухожу на улицу.

Клинико-диагностическая лаборатория на базе «девятки» работает с 1964 года. Её сотрудники - опытные специалисты - ежедневно они обслуживают все отделения больницы, выполняя сложнейшие биохимические и диагностические исследования, в том числе новорожденным пациентам.

Иван Лицингер, заведующий клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Токсикологические исследования - исследования на отравления газами, отравления медикаментами выполняется только у нас.

И вот теперь краевые власти хотят закрыть лабораторию. Точнее реорганизовать. Запустив единый клинико-диагностический центр. Об этом министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в своем Инстаграм.

Цитата: «Улучшается качество оказания медицинской помощи населению».

Врачи с этим категорически не согласны. Анализы придется транспортировать на другой конец города.

Кирилл Дедюкин, врач анестезиолог-реаниматолог «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Подобные изменения могут представлять опасность для здоровья и жизни наших пациентов.

Процесс реорганизации уже запущен в Краевой детской клинической больнице. Анализов теперь там ждут до трех суток. При экстренной хирургии - это просто недопустимо.

Константин Мальгинов, заместитель главного врача по хирургии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Для этих больных результаты анализов нужны сиюминутно - и для нас, чтобы оказать им квалифицированную помощь, очень важны.

А, к примеру, глюкозу крови у новорожденных необходимо мониторить каждые 4 часа. Да, и вообще, разрешение на медицинское вмешательство мамы дают исключительно врачам больницы имени Тверье.

Ирина Андреева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:

- Более 80% наших больных - больные экстренные. И от этого зависит жизнь беременной и жизнь новорожденного.

Пока же за жизнь и здоровье пациентов медикам приходится бороться в непривычных для себя условиях - бумажной волокиты. Ответы, полученные из Минздрава, Росздрава и даже прокуратуры ясности не добавили. Последняя надежда - открытое обращение в адрес главы региона Дмитрия Махонина, под которым уже подписались 322 врача, а это почти весь коллектив больницы имени Тверье.

Ну, а пока уходит самое драгоценное - время. Согласно приказу Минздрава, до закрытия лаборатории остается пять дней.