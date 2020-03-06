Врачи выступили с протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках
Врачи Пермской городской больницы имени Тверье обратились с открытым письмом к губернатору края. С резким протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках. Это, по мнению ведущих специалистов, не просто очередной этап оптимизации, это прямая угроза жизни и здоровью людей.
- Общий анализ крови дает понятие об общем состоянии пациента.
Это, пожалуй, самый простой анализ, который делают в лаборатории больницы имени Тверье - его сдают все пациенты при поступлении. Результат готов уже через полчаса.
- Вы слышали, что вашу лабораторию хотят закрыть?
Вера Ильиных, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Да.
Что вы об этом думаете?
Вера Ильиных, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Я как старший фельдшер-лаборант ухожу на улицу.
Клинико-диагностическая лаборатория на базе «девятки» работает с 1964 года. Её сотрудники - опытные специалисты - ежедневно они обслуживают все отделения больницы, выполняя сложнейшие биохимические и диагностические исследования, в том числе новорожденным пациентам.
Иван Лицингер, заведующий клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Токсикологические исследования - исследования на отравления газами, отравления медикаментами выполняется только у нас.
И вот теперь краевые власти хотят закрыть лабораторию. Точнее реорганизовать. Запустив единый клинико-диагностический центр. Об этом министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в своем Инстаграм.
Цитата: «Улучшается качество оказания медицинской помощи населению».
Врачи с этим категорически не согласны. Анализы придется транспортировать на другой конец города.
Кирилл Дедюкин, врач анестезиолог-реаниматолог «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Подобные изменения могут представлять опасность для здоровья и жизни наших пациентов.
Процесс реорганизации уже запущен в Краевой детской клинической больнице. Анализов теперь там ждут до трех суток. При экстренной хирургии - это просто недопустимо.
Константин Мальгинов, заместитель главного врача по хирургии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Для этих больных результаты анализов нужны сиюминутно - и для нас, чтобы оказать им квалифицированную помощь, очень важны.
А, к примеру, глюкозу крови у новорожденных необходимо мониторить каждые 4 часа. Да, и вообще, разрешение на медицинское вмешательство мамы дают исключительно врачам больницы имени Тверье.
Ирина Андреева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»:
- Более 80% наших больных - больные экстренные. И от этого зависит жизнь беременной и жизнь новорожденного.
Пока же за жизнь и здоровье пациентов медикам приходится бороться в непривычных для себя условиях - бумажной волокиты. Ответы, полученные из Минздрава, Росздрава и даже прокуратуры ясности не добавили. Последняя надежда - открытое обращение в адрес главы региона Дмитрия Махонина, под которым уже подписались 322 врача, а это почти весь коллектив больницы имени Тверье.
Ну, а пока уходит самое драгоценное - время. Согласно приказу Минздрава, до закрытия лаборатории остается пять дней.
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