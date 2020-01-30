Из зимней тундры вернулась внедорожная экспедиция пермяков

Заглянули в самое сердце тундры, где переночевали с ненцами в чуме, и впечатлили своей смелостью даже Ямальского губернатора. 6 отважных участников авто экспедиции в Ямало-Ненецкий автономный округ вернулись домой и делятся впечатлениями. С собой, кстати, привезли оленью тушенку. Зачем?

6 человек, два внедорожника Тойота, 5 регионов, 4 сотни оленей на пути, 5300 километров, из которых 1100 по зимнику, 1200 литров топлива и 100 часов, проведенных за рулем. Пермяки вернулись из экспедиции «Пермь-Ямал 2020». На специальной пресс-конференции путешественники поделились своими эмоциями. В экстремальных условиях внедорожники показали надежными, такими же как на Ямале считают оленей.

Илья Бармин, участник экспедиции «Пермь-Ямал 2020»:

- Это зверь, который тащит. Он тащит и нас, и весь наш груз, и Газель, которая там на зимнике застряла. У нас было 4 спасательных операции. Мы когда проезжали по зимникам или обычным трассам - мы всех, кого видели, доставали. И эта машина доставала всех без исключения.

Внедорожники для экспедиции команде предоставили «Тойота Центр Пермь». В условиях полярного Урала очень кстати в «Прадо» и Тойоте «Хайлакс» пришлись опции, доступные даже в стандартных комплектациях - подогрев руля и стекла.

Алексей Кубышкин, управляющий «Тойота Центр Пермь»:

- В очередной раз доказали свою надежность в самых суровых условиях, они прекрасно заводились, запускались в холодное время. Участники отправились за Полярный круг и открыли навстречу друг другу два абсолютно разных региона. Мы - пермская компания и мы всегда «за» популяризацию нашего региона за его пределами

Стартовав в Перми, ребята проехали через Серов, Югорск, Салехард, Надым. Путешественники провели два дня с коренными ненцами и их оленями, ночевали в традиционных чумах.

На Ямале пермяки действительно отличились - в хорошем смысле - так, что попали в Инстаграм к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. Он разместил у себя на страничке пост, поблагодарив пермяков за визит, и приглашал в гости еще.

В качестве презентов из путешествия пермяки привезли оленью тушенку. Банки ушли на подарки гостям пресс-конференции, закончив которую ребята разъехались по домам, обдумывать свое следующее путешествие.