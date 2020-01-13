В Прикамье иностранцам нельзя работать?

Пермскому краевому министерству социального развития – сегодня тоже пришлось держать ответ. На этот раз из-за растиражированных некоторыми СМИ громких заголовков, самый популярный из которых звучит так: «В Прикамье иностранцам запретили работать продавцами и водителями». И это действительно так, пояснили в ведомстве. А также им нельзя работать на лесозаготовках, добывать нефть, газ, принимать участие в производстве нефтепродуктов, водить им запрещено такси и маршрутки. И главное – все эти запреты введены еще в 2015 году. Ежегодно указ продлевается губернатором. В этот момент в документ, точнее в список запрещенных для иностранцев профессий, могут быть внесены изменения и дополнения, но в этом году этого не произошло. А вот пролонгация действительно состоялась.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края:

- Основная задача - это, конечно, предоставить преференциижителям Пермского краявтакихочень востребованных отраслях, как лесная промышленность, торговля, добыча полезных ископаемых. В отношении других отраслей никаких ограничений нет.