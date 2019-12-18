У настоящих спортсменов своя елка. Елка ГТО
В Перми состоялась "Елка ГТО". Новогодний праздник со спортивным уклоном устроили для ребят из коррекционных школ. Несмотря на результаты, призы получили все, без исключения. Как все прошло?
Танцевальную разминку среди ёлочек-конусов для участников спортивного фестиваля проводят аниматоры и маскоты. Любой повод перед Новым годом хорош, чтобы создать праздник! Тем более, детям особенным - дошколятам коррекционных групп. Сегодня для них – "Ёлка ГТО".
После общей разминки гости расходятся по станциям. Детям нужно "Сбить сосульку", "Достать ледяной кристалл", пересечь "Ледяной ручей". А сопровождающим взрослым - зафиксировать результаты пройденных тестов - попадания в вертикальную мишень, гибкости и прыжка в длину - в реальном табеле.
Димитрий Костин, директор КГАО УДО "Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного спорта":
- Тут дети, обучающиеся в коррекционных группах детских дошкольных образовательных учреждений Перми, именно, коррекционщики. Сегодня всё попробуют, при том, нормативы они официально сегодня сдадут. И, я надеюсь, что дальше, они ещё, встав на лыжи, пройдут свою дистанцию и получат свой значок!
Тест на пресс. Пятилетняя Лена Шумилова делает 25 подходов! Она ещё и талантливая акробатка, - рассказывает воспитатель Лариса Федина. Со своими воспитанниками тренер-адаптист готова проходить все испытания сама. Радуется каждому достижению!
Лариса Федина, воспитатель ДС №393:
- Раньше, такого не было! Я прямо благодарна колледжу олимпийского резерва, потому, что детишки только здесь могут показать себя, вот прямо в полной мере!
Папа Артём Никулин пришёл поддержать сына Кирилла. А наблюдая за успехами, получил повод для гордости.
Артём Никулин:
- Сын умеет больше бегать. Весь, наверно, в меня, я просто лыжами раньше занимался. 13 лет! Видимо, в меня, будет бегать на лыжах в дальнейшем.
Проводить фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья начали два года назад. По заказу Минспорта адаптивные нормативы для нее разработали сотрудники Университета физкультуры имени Лесгафта. Инициатива эта оказалась успешной, а самое главное – востребованной. Традиционным обещают сделать и новогодний праздник для дошколят в Пермском колледже олимпийского резерва.
По правилам фестивал, соревнуются дети 6-8 лет, но, так, по секрету, неофициально заявили и пятилеток - так хотели поучаствовать.
В следующем году на "Ёлку ГТО" ждут ещё больше юных гостей, а также заинтересованных взрослых.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.12.2019
Противоаварийные тренировки теплоэнергетиков провели в Перми
В Перми запущено 42 новых комплекса видеофиксации нарушений ПДД
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.12.2019
Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.12.2019
Добавить комментарий: